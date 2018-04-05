Тимошенко попала в новый скандал с финансированием от диктатора: НАБУ начало проверку

НАБУ проверяет информацию о возможном финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко ливийским диктатором Муаммаром Каддафи в 2010 году.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос народного депутата Владимира Арьева.

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В документе отметили, что ведомство рассмотрело запрос, касающийся возможного получения Тимошенко 4 миллионов евро от Муаммара Каддафи и их использования для финансирования избирательной кампании на президентских выборах 2010 года.

"По результатам информационно-аналитического исследования, в случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального бюро будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины", – говорится в документе.

Напомним, ранее во Франции задержали экс-президента Николя Саркози. Его тоже подозревают в сотрудничестве с Каддафи. В частности, что ливийские власти профинансировали его президентскую кампанию на сумму 50 миллионов евро. Саркози это отрицает.