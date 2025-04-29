Ткаченко срочно созывает Совет обороны Киева – несмотря на то, что Кличко не в Киеве

Тимур Ткаченко срочно созывает Совет обороны Киева, несмотря на отсутствие Кличко в Украине. Цель заседания - определить дальнейшие шаги после ликвидации последствий ракетных прилетов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на руководителя Киевской МВА Тимура Ткаченко. Он планирует обсудить план действий после ликвидации последствий недавних прилетов, осуществленных российскими агрессорами.

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Ткаченко срочно проводит заседание Рады без Кличко

Учитывая ситуацию, заседание будет проведено без Виталия Кличко, который сейчас находится за пределами Украины.

Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами на эту тему. В моменте – мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные – на самом деле с приставкой "без"

– отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что заседание Совета обороны будет проводиться без задержек, несмотря на то, что некоторые ключевые фигуры не могут присутствовать.