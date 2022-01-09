Типичный русский мир. Лучшее: Самодельная клетка в полиции

В России участковый отделения полиции сажал задержанных в самодельную клетку. При этом некоторые задержанные оказались там безо всяких законных оснований.

О других событиях, которые произошли в России – узнайте в итоговой программе.

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"Советы" в больнице

Россиянка самостоятельно везла своего неходячего мужа на каталке из больницы домой. В медучреждении ей порекомендовали взять такси, однако у пары не было денег. К счастью, неравнодушные наконец завезли семью домой на машине.

Рабство в России

По подсчетам исследователей, в России примерно 800 тысяч рабов. Каждый год в неволю попадают еще почти 10 тысяч человек. Их заставляют работать в сельском хозяйстве, на стройке или в секс-индустрии.

Невинность за поддельный iPhone

В России девушка пообещала "продать" мужчине свою девственность за 2 тысячи долларов. Они 2 месяца ходили на свидания в рестораны. Напоследок мужчина подарил девушке самую новую модель iPhone, однако впоследствии россиянка обнаружила, что это – подделка.

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Симулятор одиночества

Специалисты разработали игру "Симулятор одиночества в русской деревне". Там нет ни сражений, ни монстров, ни квестов, поэтому игра соответствует своему названию. Персонаж просто ходит в абсолютном одиночестве по красивым пейзажам России.

Жестокое убийство

45-летняя россиянка задушила ягодицами своего сожителя. После ссоры женщина села якобы на лицо мужчины, который спал. Она подождала, пока он задохнется. Теперь ей грозит тюрьма за умышленное убийство.

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Драка юных хоккеистов

В Саратове хоккеисты устроили совсем недетскую драку во время матча между командами "Айсберг" из Краснодарского края и самарским "Олимпом". Разнимали их судьи, тренеры и даже родители. При этом мальчикам было всего 12 лет.

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