Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

До теми Жінки та мігранти під прицілом: як криза вплинула на проблему торгівлі людьми

"Поради" у лікарні

Росіянка самостійно везла свого неходячого чоловіка на каталці з лікарні додому. У медзакладі їй порекомендували взяти таксі, однак у пари не було грошей. На щастя, небайдужі врешті завезли сім'ю додому машиною.

Рабство у Росії

За підрахунками дослідників, у Росії є приблизно 800 тисяч рабів. Кожного року у неволю потрапляють ще майже 10 тисяч осіб. Їх змушують працювати у сільському господарстві, на будівництві або у секс-індустрії.

Цнота за підроблений iPhone

У Росії дівчина пообіцяла "продати" чоловіку свою цноту за 2 тисячі доларів. Вони 2 місяці ходили на побачення у ресторани. Наостанок чоловік подарував дівчині найновішу модель iPhone, однак згодом росіянка виявила, що це – підробка.

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Симулятор самотності

Фахівці розробили гру "Симулятор самотності в російському селі". Там немає ані битв, ані монстрів, ані квестів, тож гра відповідає своїй назві. Персонаж просто ходить в абсолютній самоті по красивих пейзажах Росії.

Жорстоке вбивство

45-річна росіянка задушила сідницями свого співмешканця. Після сварки жінка сіла нібито на обличчя чоловіка, який спав. Вона зачекала, поки він задихнеться. Тепер їй загрожує в'язниця через навмисне убивство.

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Бійка юних хокеїстів

У Саратові хокеїсти влаштували зовсім недитячу бійку під час матчу між командами "Айсберг" з Краснодарського краю і самарським "Олімпом". Розбороняли їх судді, тренери і навіть батьки. При цьому хлопчикам було всього 12 років.

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