О других событиях, произошедших в России в течение недели – в программе.

Интересно Типичный русский мир: Россияне не смогут летать в Турцию до конца июня

Патриарх Кирилл заявил, что смерти не существует

Патриарх Кирилл во время службы в главном храме Вооруженных сил заявил, что жизнь – вечная. К тому же он призвал не бояться воевать. Мол, те, кто умрут на фронте, будут вместе с Богом в его вечном царстве.

Художник имитировал самоубийство на Красной площади

Художник Павел Крысевич устроил перформанс на Красной площади. Художник дважды выстрелил в воздух, а затем приставил пистолет себе к виску и нажал на курок. Стрелял он холостыми патронами из выхолощенного оружия. Все это было акцией протеста против ущемления свободы выражения мнения в России.

Россиянин едва не убил охранника супермаркета из-за велосипеда

В Калининграде местный житель едва не убил охранника супермаркета за то, что тот попросил его не ставить велосипед в магазине. Камеры наблюдения зафиксировали драку между мужчинами. После пары ударов охранник подняться уже не смог, поэтому нападающий принялся таскать его в помещении.

В России предоставят доступ к порно через портал госуслуг

В России предложили разделить порнографию в интернете на "не запрещенную законом" и "незаконную". К законному контенту, по просьбе Главного радиочастотного центра, совершеннолетние россияне должны получать доступ через портал госуслуг.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 19 июня: видео