Більше про інші події, які відбулися в Росії протягом тижня – у програмі.

Цікаво Тіпічний русскій мір: Росіяни не зможуть літати в Туреччину до кінця червня

Патріарх Кирил заявив, що смерті не існує

Патріарх Кирилу під час служби в головному храмі Збройних сил заявив, що життя – вічне. До того ж він закликав не боятися воювати. Мовляв, ті, хто помруть на фронті, будуть разом з Богом у його вічному царстві.

Художник імітував самогубство на Красній площі

Художник Павло Крисевич влаштував перформанс на Красній площі. Митець двічі вистрілив у повітря, а потім приставив пістолет собі до скроні і натиснув на гачок. Стріляв він холостими набоями з вихолощеної зброї. Все це було акцією протесту проти утисків свободи вираження думки в Росії.

Росіянин ледь не вбив охоронця супермаркету через велосипед

У Калінінграді місцевий мешканець мало не вбив охоронця супермаркету за те, що той попросив його не ставити велосипед в магазині. Відео з камер спостереження зафіксували бійку між чоловіками. Після пари ударів охоронець піднятись вже не зміг, відтак нападник взявся тягати його в приміщенні.

У Росії нададуть доступ до порно через портал держпослуг

У Росії запропонували розділити порнографію в інтернеті на "не заборонену законом" і "незаконну". До законного контенту, на прохання Головного радіочастотного центру, повнолітні росіяни повинні отримувати доступ через портал держпослуг.

Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 19 червня: відео