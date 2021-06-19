Більше про інші події, які відбулися в Росії протягом тижня – у програмі.
Цікаво Тіпічний русскій мір: Росіяни не зможуть літати в Туреччину до кінця червня
Патріарх Кирил заявив, що смерті не існує
Патріарх Кирилу під час служби в головному храмі Збройних сил заявив, що життя – вічне. До того ж він закликав не боятися воювати. Мовляв, ті, хто помруть на фронті, будуть разом з Богом у його вічному царстві.
Художник імітував самогубство на Красній площі
Художник Павло Крисевич влаштував перформанс на Красній площі. Митець двічі вистрілив у повітря, а потім приставив пістолет собі до скроні і натиснув на гачок. Стріляв він холостими набоями з вихолощеної зброї. Все це було акцією протесту проти утисків свободи вираження думки в Росії.
Росіянин ледь не вбив охоронця супермаркету через велосипед
У Калінінграді місцевий мешканець мало не вбив охоронця супермаркету за те, що той попросив його не ставити велосипед в магазині. Відео з камер спостереження зафіксували бійку між чоловіками. Після пари ударів охоронець піднятись вже не зміг, відтак нападник взявся тягати його в приміщенні.
У Росії нададуть доступ до порно через портал держпослуг
У Росії запропонували розділити порнографію в інтернеті на "не заборонену законом" і "незаконну". До законного контенту, на прохання Головного радіочастотного центру, повнолітні росіяни повинні отримувати доступ через портал держпослуг.
Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 19 червня: відео