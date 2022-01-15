Типичный русский мир: В российской школе готовят запеканку электродрелью

На Чукотке школу оштрафовали за применение электродрели для приготовления запеканки. Теперь учебное заведение должно заплатить 110 тысяч рублей.

Другие события, которые произошли в России по состоянию на 15 января – узнайте в программе.

Читайте также С бородой и в платье: в Москве в храм ворвался вооруженный ножами мужчина – эпическое видео

Неожиданность для полицейских

По всей России начали увольнять полицейских из-за подписок на группы или ютуб-канал Алексея Навального. В Министерстве внутренних дел заявили, что все по закону, ведь работники должны придерживаться нейтральных взглядов.

Блогерша должна заплатить штраф свыше 600 долларов

Полиция еще раз проверяет блоггершу Полину Фейс, раздевшуюся на фоне храма в Москве. Свои аккаунты она уже удалила, но штраф более 600 долларов или исправительные работы за "надругательство над религиозными символами" ей все равно "светят".

Обратите внимание Обругал и плюнул в лицо: в Харькове блогер спровоцировал конфликт с патрульным

Мужчина умер, пока врачи праздновали

Когда жена пациента приехала в больницу, чтобы лично узнать о его состоянии, там медики устроили себе корпоратив. Уже на следующий день женщине сообщили, что муж умер.

Российский чиновник общается "силой"

Российский чиновник Кирилл Малыш общается с гражданами "силой". Драка произошла накануне нового года у бара. Потерпевший написал заявление, полиция начала разбираться, но за что чиновник напал на мужчину – неизвестно.

Общежитие в Тюмени разваливается

Известно, что Малыша уже дважды судили за кражи и нападение на полицейского.

Общежитие в Тюмени, которому 70 лет, последний раз ремонтировали 15 лет назад. Сейчас оно разваливается на глазах. Живут там около 200 человек с детьми. В 2017 году дом сочли аварийным, но проводить ремонт отказываются, мол, жильцы якобы не платят за коммуналку.

Губернатор хочет пельменей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не мог понять, почему в школьных столовых не подают пельмени. По его словам, во все студенческие, школьные годы это блюдо было одним из самых вкусных. "Если дети хотят пельменей – дайте им их", – сказал Воробьев.

Интересно Что не так с новым меню в школах и почему жалуются родители

Лежачий полицейский – в удивительном месте

В Нижнем Новгороде решили сражаться с превышением скорости мам и людей на инвалидных колясках. Лежащего полицейского установили прямо под пандусом так, что каждый, кто будет спускаться по нему, сразу будет сталкиваться с препятствием.

Больше выпусков программы "Типический русский мир" смотрите по ссылке

Выпуск программы "Типический русский мир" за 15 января: смотрите видео