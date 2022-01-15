Про інші події, які відбулися у Росії станом на 15 січня – дізнайтесь у програмі.

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Несподіванка для поліцейських

По всій Росії почали звільняти поліцейських через підписки на групи чи ютуб-канал Олексія Навального. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, мовляв, все за законом, адже працівники повинні дотримуватися нейтральних поглядів.

Блогерка повинна сплатити штраф понад 600 доларів

Поліція вкотре перевіряє блогерку Поліну Фейс, яка роздягнулась на фоні храму в Москві. Свої акаунти вона вже видалила, але штраф у понад 600 доларів або виправні роботи за "наругу над релігійними символами" їй все одно "світять".

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Чоловік помер, поки лікарі святкували

Коли дружина пацієнта приїхала в лікарню, щоб особисто дізнатись про його стан, там медики влаштували собі корпоратив. Вже наступного дня жінці повідомили, що її чоловік помер.

Російський чиновник спілкується "силою"

Російський чиновник Кирило Малюга спілкується з громадянами "силою". Бійка сталась напередодні нового року біля бару. Потерпілий написав заяву, поліція почала розбиратись, але за що чиновник напав на чоловіка – невідомо.

Відзначимо! Відомо, що Малюгу вже двічі судили за крадіжки і напад на поліцейського.

Гуртожиток в Тюмені розвалюється

Гуртожиток у Тюмені, якому 70 років, востаннє ремонтували 15 років тому. Зараз він розвалюється на очах. Живе там маже 200 людей із дітьми. У 2017 році будинок визнали аварійним, але проводити ремонт відмовляються, мовляв, мешканці нібито не платять за комуналку.

Губернатор хоче пельменів

Губернатор Московської області Андрій Воробйов не міг зрозуміти, чому у шкільних їдальнях не подають пельмені. За його словами, у всі студентські, шкільні роки ця страва була однією із найсмачніших. "Якщо діти хочуть пельменів – дайте їм їх", – сказав Воробйов.

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Лежачий поліцейський – в дивному місці

У Нижньому Новгороді вирішили боротися із перевищенням швидкості мам та людей на інвалідних візках. Лежачого поліцейського встановили прямо під пандусом так, що кожен, хто спускатиметься ним, одразу наштовхатиметься на перешкоду.

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 15 січня: дивіться відео