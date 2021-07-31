Типичный русский мир: Путин устроил пышное празднование Дня российского флота

Россия несмотря на большое количество больных коронавирусом 25 июля пышно отметила день военно-морского флота. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге, были корабли, катера, авиация и даже Владимир Путин.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 31 июля – узнайте в программе.

В прошлом выпуске Типичный русский мир: у российского "мента" нашли золотой унитаз

Бизнес на COVID-сертификатах

В России заблокировали почти тысячу сайтов по продаже поддельных COVID-сертификатов. Что интересно, продажа фальшивых справок, паспортов вакцинации и даже негативных тестов – это в России уже не отдельные случаи, а хорошо поставленный на поток бизнес.

Крестный ход с байкером "Хирургом"

Оккупационные власти Крыма провели аж 2 крестных хода по случаю очередной годовщины Крещения Руси. А возглавил поход главный сторонник "русского мира" байкер "Хирург" Залдостанов.

Обратите внимание В оккупированном Крыму допускают закрытие туристического сезона из-за COVID-19

Нападение на врачей

В Ханты-Мансийском округе сельские жители прогнали врачей, прилетевших забрать ковидного пациента с пневмонией. Глубинный народ решил, что вирус от них не забирают, а наоборот – завозят.

Эксединороса подозревают в педофилии

В Калининграде арестовали бывшего главу исполкома "Единой России" 43-летнего Максима Суворова по подозрению в развращении малолетних. В СМИ пишут по меньшей мере о двух случаях развращения политиком мальчиков 12 и 14 лет.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 31 июля: смотрите видео