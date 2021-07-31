Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 31 липня – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Тіпічний русскій мір: У російського "мєнта" знайшли золотий унітаз

Бізнес на COVID-сертифікатах

У Росії заблокували майже тисячу сайтів з продажу підроблених COVID-сертифікатів. Що цікаво, продаж фальшивих довідок, паспортів вакцинації і навіть негативних тестів – це в Росії вже не окремі випадки, а добре поставлений на потік бізнес.

Хресна хода з байкером "Хірургом"

Окупаційна влада Криму провела аж 2 хресні ходи з нагоди чергової річниці Хрещення Русі. А очолив похід головний прихильник "русского миру" байкер "Хірург" Залдостанов.

Зверніть увагу В окупованому Криму допускають закриття туристичного сезону через COVID-19

Напад на лікарів

У Ханти-Мансійському окрузі сільські жителі прогнали лікарів, які прилетіли забрати ковідного пацієнта з пневмонією. Глибинний народ вирішив, що вірус від них не забирають, а навпаки – завозять.

Ексєдинороса підозрюють у педофілії

У Калінінграді заарештували колишнього главу виконкому "Єдиної Росії" 43-річного Максима Суворова за підозрою в розбещенні малолітніх. У ЗМІ пишуть про щонайменше два випадки розтління політиком хлопчиків 12 і 14 років.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 31 липня: дивіться відео