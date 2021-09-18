Типичный русский мир: В российском учебнике обнаружили порносайт

В России в учебниках по английскому языку для 6-классников обнаружили ссылку на порносайт. Ведет она на одностраничный англоязычный сайт под названием "Лучший номер для куколд-секса".

О других событиях, произошедших в России по состоянию на 18 сентября – узнайте в программе.

Читайте также Напомнили о преступных действиях Путина: возле посольства Беларуси в Киеве состоялся протест

Взрыв в райотделе милиции

Вооруженный мужчина напал на отделение милиции в городе Лиски в Воронежской области, а перед этим, по предварительной информации, убил семью. В результате взрыва ранен один из правоохранителей.

Миниакция в поддержку Навального

В Москве состоялась акция, участники которой развернули баннер "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!" Силовики отобрали плакат за 10 секунд после начала протеста.

Повышение зарплат для военных

Владимир Путин поручил пересмотреть в бюджете деньги на повышение заработных плат для военных и представителей правоохранительных органов. Повышение, мол, должны реализовать до 1 октября 2021 года.

Дети на поле вместо школы

В Красноярске жители провели "открытый урок" для школьников прямо на улице. Родители поставили парты в поле, на котором власть обещала построить новую школу.

Важно В оккупированном Крыму отменили занятия в школах из-за выборов в Госдуму

Недопуск к уроку из-за прически

Школьника из Иркутска не пустили на занятия из-за косички на голове. Ученик провел все 6 уроков в кабинете психолога.

Скандал из-за потерянных 5 рублей

В Дзержинске кондуктор высадила из автобуса школьницу, которой не хватило 5 рублей на проезд. Деньги девочка потеряла, а на остановке ее ждала мать, чтобы оплатить поездку.

Штрафы за ремонт

Жителю города Шахты Ростовской области, который 5 лет ремонтировал дороги за свой счет, пригрозили штрафами. Угрозы поступили от мэра города.

Домофон не впустил жителя

В Башкортостане "умный" домофон ночью отказывался пускать в дом пьяного жителя. Видео того, как россиянин долго не мог пройти фейсконтроль, опубликовали в сети.

Больше выпусков программы "Типичный русский мир" – читайте по ссылке

Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 18 сентября: смотрите видео