Про інші події, які відбулися у Росії станом на 18 вересня – дізнайтесь у програмі.

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Вибух у райвідділку міліції

Озброєний чоловік напав на відділок міліції в місті Ліски у Воронезькій області, а перед цим, за попередньою інформацією, убив сім'ю. У результаті вибуху поранився один із правоохоронців.

Мініакція на підтримку Навального

У Москві відбулася акція, учасники якої розгорнули банер "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!" Силовики відібрали плакат за 10 секунд після початку протесту.

Підвищення зарплат для військових

Володимир Путін доручив переглянути у бюджеті гроші на підвищення заробітних плат для військових та представників правоохоронних органів. Підвищення, мовляв, мають реалізувати до 1 жовтня 2021 року.

Діти на полі замість школи

У Красноярську жителі провели "відкритий урок" для школярів прямо на вулиці. Батьки поставили парти в поле, на якому влада обіцяла побудувати нову школу.

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Недопуск до уроку через зачіску

Школяра з Іркутська не впустили на заняття через косичку на голові. Учень провів усі 6 уроків у кабінеті психолога.

Скандал через загублені 5 рублів

У Дзержинську кондукторка висадила з автобуса школярку, якій не вистачило 5 рублів на проїзд. Гроші дівчинка загубила, а на зупинці її чекала мати, щоб оплатити поїздку.

Штрафи за ремонт

Мешканцю міста Шахти Ростовської області, який 5 років ремонтував дороги своїм коштом, пригрозили штрафами. Погрози надійшли від мера міста.

Домофон не впустив мешканця

У Башкортостані "розумний" домофон уночі відмовлявся пускати в будинок п'яного мешканця. Відео того, як росіянин довго не міг пройти фейсконтроль, опублікували в мережі.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 18 вересня: дивіться відео