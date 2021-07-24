Типичный русский мир: у российского "мента" нашли золотой унитаз
Источник:"Типичный русский мир" на 24 канале
В России в роскошном дворце полковника полиции Алексея Сафонова обнаружили большое количество наличности и дизайн в "стиле Пшонки". В частности Сафонов является владельцем позолоченного унитаза.
Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 24 июля – узнайте в программе.
В прошлом выпуске Типичный русский мир: россияне отдыхают на пляжах с утопленниками
Подпольная тюрьма
Под одним из домов коттеджного поселка "Новый Петербург" обнаружили частную тюрьму. В последние годы здание много раз продавали, нынешний владелец говорит, что вообще там не был и про тюрьму ни сном, ни духом.
Металлическая будка для полиции
В Вологодской области с шариками, красной лентой и батюшкой открыли "модульный участковый пункт полиции". В реальности это просто металлическая будка, которую россияне ставят для гастарбайтеров, строящих им дачи.
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Штраф для Анастасии Завьяловой
На журналистку Анастасию Завьялову, которая снимала задержание маленькой девочки на Чистопрудном бульваре, составили протокол о мелком хулиганстве. Девушку оштрафовали на тысячу рублей.
Убийство полицейского
В Алтайском крае убили участкового полиции и сожгли его служебный автомобиль. В содеянном подозревают бывшего заключенного, к которому полицейский уехал, чтобы передать ему повестку, поскольку тот не явился на следствие.Больше выпусков программы "типичный русский мир" – читайте по ссылке.
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