Очень занят "государственными делами": Тищенко в очередной раз не явился на заседание суда

10 января в Днепре состоялось очередное подготовительное судебное заседание по делу Николая Тищенко. Нардеп не присутствовал, и даже не счел нужным присоединиться онлайн.

8 января Николай Тищенко неожиданно появился в Верховной Раде. Хотя еще две недели назад нардеп находился в больнице из-за проблем с сердцем, и именно это якобы послужило причиной, что он не явился на заседание суда 23 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на "Громадське".

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Тищенко занят "государственными делами"

10 января в Днепре прошло новое слушание по делу Тищенко. По словам его адвоката, депутат находится на заседании в Верховной Раде и именно поэтому не может присутствовать. Онлайн он также не подключился.

Пострадавший экс-военный Дмитрий Мазоха не скрывал возмущения.

Мне уже смешно смотреть на это. Он появляется в Верховной раде, а за две недели до этого его на коляске вывозили. Обидно, что мы занимаем время, что мы выходим в медийное пространство по этому поводу, это представитель народа, и он должен как никто выполнять свои обязанности,

– подчеркнул ветеран.

Напомним, 23 декабря, на заседании, где Тищенко не появился, якобы, из-за болезни, должны были продлить ему меру пресечения. Продлить домашний арест нардепу не получилося, поскольку нон игнорировал вызовы в суд. Именно это позволило ему заявиться в парламенте.

Заметим, что Тищенко подозревают в организации нападения на участника боевых действий Дмитрия Мазоху в Днепре 20 июня.