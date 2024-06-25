Плохая новость для Тищенко: политолог ответил, что может ждать нардепа

Работники ГБР 25 июня провели обыск в квартире Николая Тищенко, в тот же день его доставили в Печерский суд в Киеве. Нардепа обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что ранее подобные инциденты с нардепами не надували значительной огласки, из-за неприкосновенности. По его словам, Тищенко всегда попадал в скандалы, но на этот раз его поступки имеют юридически-правовые последствия в рамках Уголовного кодекса Украины.

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Последствия незаконных действий Тищенко

По данным официальных источников, Тищенко вместе со своим охранником и представителем полиции Днепра незаконно лишали свободы и применяли физическую силу к гражданину Украины.

Учитывая реакцию власти, видно, что действия Тищенко не сойдут ему с рук. По решению суда, он понесет ответственность за все свои преступления,

– отметил политолог.

Деятельность Государственного бюро расследований, по мнению Алексея Буряченко, является очень принципиальной относительно незаконных действий чиновников и правоохранителей. Поэтому решить эту сработает в пользу нардепа, однозначно, не получится.

Это очень плохая новость для Тищенко. То, что происходит с нардепом показывает, что за нарушение действующего законодательства придется нести уголовную ответственность,

– сказал он.

Буряченко добавил, что пока не известно, какой суд вынесет приговор Тищенко, но известно, что прокуратура требует круглосуточный домашний арест.