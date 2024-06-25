Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що раніше подібні інциденти із нардепами не надували значного розголосу, через недоторканність. За його словами, Тищенко завжди потрапляв у скандали, але цього разу його вчинки мають юридично-правові наслідки у межах Кримінального кодексу України.

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Наслідки незаконних дій Тищенка

За даними офіційних джерел, Тищенко разом зі своїм охоронцем та представником поліції Дніпра незаконно позбавляли волі та застосовували фізичну силу до громадянина України.

Зважаючи на реакцію влади, видно, що дії Тищенка не зійдуть йому з рук. За рішенням суду, він понесе відповідальність за всі свої злочини,

– зауважив політолог.

Діяльність Державного бюро розслідувань, на думку Олексія Буряченка, є дуже принциповою щодо незаконних дій високопосадовців та правоохоронців. Тому вирішити цю спрацює на користь нардепа, однозначно, не вийде.

Це надзвичайно погана новина для Тищенка. Те, що відбувається із нардепом показує, що за порушення чинного законодавства доведеться нести кримінальну відповідальність,

– сказав він.

Буряченко додав, що поки не відомо, який суд винесе вирок Тищенку, але відомо, що прокуратура вимагає цілодобовий домашній арешт.