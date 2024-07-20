Россиян готовят воевать 10 лет: действительно ли они способны на это

ISW предполагает, что российская пропаганда готовит местное население к длительной войне вплоть до 2034 года. Этот тезис вбрасывали и раньше, но он был несколько в другом виде.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что раньше этот сигнал звучал несколько по-другому. Россия рассказывала, что готова буквально бесконечно воевать. А вот Запад так якобы не выдержит. Теперь они же рассказывают о 10 годах.

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Готова ли Россия воевать еще 10 лет

Как отметил Тизенгаузен, нарратив о 10 годах – это ложь. Очевидно, что Россия не способна вести боевые действия с такой интенсивностью еще столько лет. За почти 2,5 года полномасштабной войны страна-агрессор существенно истощила собственные ресурсы. Не зря они же просили у КНДР и Ирана снаряды и баллистические ракеты.

Поэтому не надо рассказывать, что Путин еще 10 лет будет воевать. В принципе он действительно может на это пойти. Но вопрос, что через 10 лет... Даже через 2 года Россия так откатится в плане невозобновляемости своей экономики и технологической отсталости, что будет им крайне трудно,

– подчеркнул Тизенгаузен.

В этом контексте стоит также посмотреть на турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который всячески пытается протолкнуть российскую переговорную позицию. Если же Путин реально хотел бы воевать 10 лет, то никаких движений о так называемом "мире" со стороны России не было бы.

Блеф о 10 годах рассчитан на усталость европейских стран. Они хотят, чтобы те решили, что не потянут – и начали все сворачивать,

– сказал Тизенгаузен.