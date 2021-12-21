Фільм – "Той, хто біжить до авто". У головній ролі – Петро Порошенко.

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Останній пленарний день останнього пленарного тижня у Верховній Раді у 2021 році добігав свого логічного кінця. Абсолютно нічого у ньому не віщувало біди.

Плівки Бігуса, а точніше, ті, які журналісти оприлюднили ще влітку, всі почали потихеньку забувати. Медведчук продовжував сидіти, щоправда поки лише під домашнім арештом. А "головний", якщо ви розумієте про кого я, продовжував робити свою нелегку справу – виводити все і всіх "на чисту воду".

Довідка. На плівках Медведчук каже: "розмовляв з нашим головним". Підозрюють, що мовилось про Порошенка.

Спочатку робив це голосом Ірини Геращенко. Вивів "на чисту воду" медіапродюсера Олексія Семенова, геть забувши, що свого часу саме Семенов робив "меджик" і для Петра Олексійовича – трансформував канал Tonis у телеканал "Прямий". Після цього отримав і українське громадянство, і місце у передвиборчому штабі партії ЄС.

Обратите внимание Менеджер, работающий на канале "Рада" работал с каналами Медведчука и Порошенко

Далі, зрозумівши, що нікому нічого довірити неможна, Петро Олексійович пішов виводити "на чисту воду" сам телеканал Рада. Особисто завітав до них у прямий ефір.

Порошенко увірвався у прямий ефір "Ради": дивіться відео

І так би все це напевно і продовжувалося, якби виводити "на чисту воду" не прийшли вже самого Порошенка.

Несподіванка для Порошенка

17 грудня до парламенту, а точніше під парламент, прийшли слідчі ДБР, які намагалися вручити Петру Порошенку повістку про виклик у тій самій справі про фінансування тероризму. З огляду на реакцію, для Петра Олексійовича це виявилося повною несподіванкою.

Ще б пак. Це те ж саме ДБР, яке свого часу і створив Петро Олексійович. Чи міг він тоді уявити, що орган який має запобігати, виявляти, припиняти, розкривати та розслідувати злочини прийде і до нього.

Якщо ви часом забули, про що мовиться, то я вам нагадаю – про все те, що ми чули на плівках Медведчука. Як той, перебуваючи у Тристоронній контактній групі і займаючись "обміном", насправді цей обмін полоненими блокував.

Натомість лобіював власні інтереси і інтереси "головного". Торгував вугіллям з ОРДЛО і передавав кеш на окуповані території. А ще – нафтогазове родовище, що у шельфі Чорного моря, (поки не доведено) намагався переоформити на підставних людей ще й за російськими законами.

І оскільки у всіх цих розмовах періодично фігурувало і прізвище Петра Олексійовича – відповідно у ДБР захотіли послухати і його версію подій. Однак поки не судилося, бо на своєму авто Порошенко зник у невідомому напрямку.



Порошенко зник у невідомому напрямку / Фото Getty Images

І коли я кажу "у невідомому" – то маю на увазі саме це. Щоправда, вже далі Петра Олексійовича помітили в аеропорту. Каже, немає коли йому тут з нами з'ясовувати це. Поїхав важливі для країни справи робити. Мовляв, домовлятися з партнерами.

Я, звісно, перепрошую. Можливо, хтось таки набереться сміливості і скаже Петру Олексійовичу, що він вже 2 роки не президент? От за ті дії, які він вчиняв за час свого президенства, доведеться таки відповідати. І не лише Медведчуку.

Що кажуть у "Європейські солідарності"

Щоправда, у пресслужбі "Європейської солідарності" пов'язали інцидент із спробами тиску президента Володимира Зеленського на опозицію та відволікання уваги виборців від криз.

При цьому, знаєте, що найцікавіше? У цій ситуації є ті, хто відкрито заздрять Петру Олексійовичу, зокрема той же Богдан і Гордон. Бо вони з усіх телеканалів розповідають про те, що їх хочуть посадити, але ніхто цього не робить.