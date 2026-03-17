Об этом военный с псевдонимом "Тянься вэйгун" рассказал в интервью японскому изданию Gendai Media.
Что китаец рассказал о своей службе в ВСУ?
Боец, которого называют псевдонимом "Тянься вейгун", рассказал, что сначала был оператором боевых дронов, а сейчас работает инженером по обслуживанию беспилотников и радиооборудования. По его словам, эта работа является технически сложной и требует специальных знаний.
Военный отметил, что имеет инженерное образование и ранее работал электротехником в компании, связанной с японским бизнесом. До войны он интересовался FPV-дронами как хобби, что помогло быстро адаптироваться к службе.
По его словам, в составе украинской армии может быть около двух десятков граждан Китая. Часть из них выполняет технические задачи, другие служат в боевых подразделениях, тогда как некоторые китайцы воюют и на стороне России как наемники.
Мужчина сообщил, что воюет в Украине уже примерно год и семь месяцев и перевез свою семью в страну, чтобы власти Китая не могли использовать ее как заложников.
Как много иностранцев служат в ВСУ?
Известно, что в ВСУ сейчас служит более 10 тысяч иностранцев, которые приезжают с разными целями: заработок, проукраинские убеждения, или получение военного опыта. Народный депутат Инна Совсун считает, что Украина может увеличить количество иностранных бойцов, но важно учитывать их мотивацию и обеспечение, чтобы уменьшить мобилизационное бремя на население.
В украинской армии служат не только мужчины. Анна Зубко, бельгийка с украинскими корнями, вступила в морскую пехоту Украины, несмотря на то, что родилась с одной ногой. Анна пережила клиническую смерть, но продолжает служить с целью защитить Украину, обеспечивая подразделение необходимыми ресурсами на фронте.