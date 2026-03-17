Про це військовий на псевдонім "Тянься вейгун" розповів в інтерв'ю японському виданню Gendai Media.
Що китаєць розповів про свою службу в ЗСУ?
Боєць, якого називають псевдонімом "Тянься вейгун", розповів, що спочатку був оператором бойових дронів, а нині працює інженером з обслуговування безпілотників і радіообладнання. За його словами, ця робота є технічно складною та потребує спеціальних знань.
Військовий зазначив, що має інженерну освіту і раніше працював електротехніком у компанії, пов'язаній із японським бізнесом. До війни він цікавився FPV-дронами як хобі, що допомогло швидко адаптуватися до служби.
За його словами, у складі української армії може бути близько двох десятків громадян Китаю. Частина з них виконує технічні завдання, інші служать у бойових підрозділах, тоді як деякі китайці воюють і на боці Росії як найманці.
Чоловік повідомив, що воює в Україні вже приблизно рік і сім місяців та перевіз свою родину до країни, щоб влада Китаю не могла використати її як заручників.
Як багато іноземців служать в ЗСУ?
Відомо, що у ЗСУ зараз служить понад 10 тисяч іноземців, які приїжджають з різними цілями: заробіток, проукраїнські переконання, або здобуття військового досвіду. Народна депутатка Інна Совсун вважає, що Україна може збільшити кількість іноземних бійців, але важливо враховувати їх мотивацію та забезпечення, щоб зменшити мобілізаційний тягар на населення.
В українському війську служать не тільки чоловіки. Анна Зубко, бельгійка з українським корінням, вступила до морської піхоти України, попри те, що народилася з однією ногою. Анна пережила клінічну смерть, але продовжує служити з метою захистити Україну, забезпечуючи підрозділ необхідними ресурсами на фронті.