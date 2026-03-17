Борется с Россией в Украине: как китаец вступил добровольцем в ВСУ и перевез свою семью

Гражданин Китая, который служит в ВСУ, рассказал о своем участии в войне против России и работе с боевыми дронами. По его словам, он воюет уже более полутора лет и даже перевез семью в Украину из соображений безопасности.

Об этом военный с псевдонимом "Тянься вэйгун" рассказал в интервью японскому изданию Gendai Media.

Что китаец рассказал о своей службе в ВСУ?

Боец, которого называют псевдонимом "Тянься вейгун", рассказал, что сначала был оператором боевых дронов, а сейчас работает инженером по обслуживанию беспилотников и радиооборудования. По его словам, эта работа является технически сложной и требует специальных знаний.

Военный отметил, что имеет инженерное образование и ранее работал электротехником в компании, связанной с японским бизнесом. До войны он интересовался FPV-дронами как хобби, что помогло быстро адаптироваться к службе.

По его словам, в составе украинской армии может быть около двух десятков граждан Китая. Часть из них выполняет технические задачи, другие служат в боевых подразделениях, тогда как некоторые китайцы воюют и на стороне России как наемники.

Мужчина сообщил, что воюет в Украине уже примерно год и семь месяцев и перевез свою семью в страну, чтобы власти Китая не могли использовать ее как заложников.

Как много иностранцев служат в ВСУ?