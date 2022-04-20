Тяжелая ситуация на Донбассе, обстрелы на Херсонщине: как прошла ночь в регионах

В Украине в ночь на 20 апреля жители большинства областей смогли спать спокойно. Однако в 5 регионах ночь была тяжелой.

Российские оккупанты бесновались на Юге и Востоке Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные Офиса Президента.

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Как прошла ночь в Украине

Харьковская область

Россияне периодически обстреливали окраины жилого района Салтовка в Харькове. По предварительным данным, пострадавших, к счастью, нет.

Продолжаются активные бои на Изюмском направлении.

Луганская область

Оккупанты пытались штурмовать Попасную, Рубежное и Северодонецк. Однако только отправили в больницу Новоайдара около 130 раненых бойцов.

После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два, в городе перебит газопровод. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горское,

– говорится в сообщении.

Также россияне сильно обстреляли Новодружеск.

Донецкая область

Враг обстрелял центр Авдеевки. Инфраструктура города получила значительные повреждения. Электричество отчасти отсутствует. Известно, что погибли 3 человека, а еще 6 – пострадали.

Херсонская обалсть

Обстрелы продолжались постоянно, а боевые действия велись практически по всей территории области. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. В общинах на границе с Николаевской и Днепропетровской областями нет света, газа и воды. Ситуация остается стабильно тяжелой.

Николаевская область

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по области. Разрушения получила поликлиника в Баштанке. В других населенных пунктах ситуация тревожная, но контролируемая.

Заметим, в остальных областях Украины было относительно спокойно.

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