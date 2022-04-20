Тяжелая ситуация на Донбассе, обстрелы на Херсонщине: как прошла ночь в регионах
В Украине в ночь на 20 апреля жители большинства областей смогли спать спокойно. Однако в 5 регионах ночь была тяжелой.
Российские оккупанты бесновались на Юге и Востоке Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные Офиса Президента.
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Как прошла ночь в Украине
Харьковская область
Россияне периодически обстреливали окраины жилого района Салтовка в Харькове. По предварительным данным, пострадавших, к счастью, нет.
Продолжаются активные бои на Изюмском направлении.
Луганская область
Оккупанты пытались штурмовать Попасную, Рубежное и Северодонецк. Однако только отправили в больницу Новоайдара около 130 раненых бойцов.
После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два, в городе перебит газопровод. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горское,
– говорится в сообщении.
Также россияне сильно обстреляли Новодружеск.
Донецкая область
Враг обстрелял центр Авдеевки. Инфраструктура города получила значительные повреждения. Электричество отчасти отсутствует. Известно, что погибли 3 человека, а еще 6 – пострадали.
Херсонская обалсть
Обстрелы продолжались постоянно, а боевые действия велись практически по всей территории области. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. В общинах на границе с Николаевской и Днепропетровской областями нет света, газа и воды. Ситуация остается стабильно тяжелой.
Николаевская область
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по области. Разрушения получила поликлиника в Баштанке. В других населенных пунктах ситуация тревожная, но контролируемая.
Заметим, в остальных областях Украины было относительно спокойно.
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