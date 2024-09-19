Об этом 24 Каналу рассказал военный из 59 ОМБр имени Якова Гандзюка. Сейчас бойцы находятся на Покровском направлении, где продолжаются напряженные бои.

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Таких дронов уже много на фронте

Военный не видел, чтобы оккупанты вообще применяли такие дроны. Возможно, они и есть. Но ни разу не удалось обнаружить, как они применяют такие тяжелые бомберы.

Обратите внимание! В начале 2024 года командир батальона ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко также отмечал, что оккупанты не имеют аналогов украинского дрона-бомбера Vampire.

Иногда бывает, что на одном населенном пункте может работать до 5 – 6 таких дронов. Они помогают отражать вражеские штурмы.

На самом деле все решает пехота. Если нет впереди пехоты, то придется отходить. А так помогаем пехоте. Бывало, что выполняли задачи по минированию. Смежное подразделение сообщило, что на их позиции идет штурм. Наши были в одном доме, а оккупанты – в другой. Там большую "горсть" уничтожили,

– рассказал военный.

Тяжелые бомберы могут в зависимости от боеприпасов могут уничтожать огромное количество целей. Речь идет как о блиндаже и небольшом здании, так и об военной техники, железнодорожных переездах и т.п.

Важно! Сейчас идет сбор на Nissan Navara для пилотов тяжелых дронов с 59 бригады. Сейчас они воюют на Покровском направлении. Реквизиты: https://send.monobank.ua/jar/79LhsQN1kJ. Карточка – 5375411222198769. PayPal: odrikucher@gmail.com.