Про це 24 Каналу розповів військовий з 59 ОМБр імені Якова Гандзюка. Зараз бійці перебувають на Покровському напрямку, де тривають напружені бої.

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Таких дронів вже багато на фронті

Військовий не бачив, щоб окупанти взагалі застосовували такі дрони. Можливо, вони і є. Але жодного разу не вдалося виявити, як вони застосовують такі важкі бомбери.

Зверніть увагу! На початку 2024 року командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко також наголошував, що окупанти не мають аналогів українського дрону-бомбера Vampire.

Інколи буває, що на одному населеному пункті може працювати аж до 5 – 6 таких дронів. Вони допомагають відбивати ворожі штурми.

Насправді все вирішує піхота. Якщо нема попереду піхоти, то доведеться відходити. А так допомагаємо піхоті. Бувало, що виконували завдання з мінування. Суміжний підрозділ повідомив, що на їхні позиції йде штурм. Наші були в одній хаті, а окупанти – в іншій. Там велику "жменю" знищили,

– розповів військовий.

Важкі бомбери можуть залежно від боєприпасів можуть знищувати величезну кількість цілей. Йдеться як бліндаж та невелику будівлю, так і про військову техніки, залізничні переїзди тощо.

Важливо! Зараз триває збір на Nissan Navara для пілотів важких дронів з 59 бригади. Зараз вони воюють на Покровському напрямку. Реквізити: https://send.monobank.ua/jar/79LhsQN1kJ. Картка – 5375411222198769. PayPal: odrikucher@gmail.com.