ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разрушены, – глава Полтавской ОВА
25 апреля 2022 , 13:12Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
Россияне на Пасху нанесли ракетные удары по Кременчугу на Полтавщине. ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод полностью разрушены.
Пожар на Кременчугском НПЗ был ликвидирован сегодня, около 10:00. Об этом рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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Завод и так не работал после предыдущего ракетного удара. Теперь ТЭЦ тоже не работает, пока не установили уровень разрушений.
В городе нет воды
Из-за повреждения ТЭЦ по всему Кременчугу нет горячей воды.
Кроме того, Лунин напомнил, что, к сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.
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