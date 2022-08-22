В Кременчуге во время разборки завалов на ТЭЦ произошло повторное возгорание

В Кременчуге на ТЭЦ произошло возгорание во время разборки завалов. россияне ударили по тепловой электростанции еще на Пасху 24 апреля.

На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Об этом заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

К теме ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разрушены, – глава Полтавской ОВА

Что известно о повторном возгорании

По словам мэра, во время разборки завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков смазки и строительного мусора.

На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются,

– отметил Малецкий.

Оккупанты ударили по ТЭЦ в Кременчуге

россияне на Пасху 24 апреля нанесли ракетные удары по Кременчугу на Полтавщине. ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод полностью разрушены.

Из-за повреждения ТЭЦ по всему Кременчугу не было горячей воды. Кроме того, к сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.

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