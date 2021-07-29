Серьезных разговоров никто не ведет, – Ткаченко отрицает возможную отставку осенью

29 июля 2021 , 11:09
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Источник:

"Новое время"

Александр Ткаченко назвал информацию о своей возможной отставке осенью только "слухами". Их политик, по привычке, не комментирует.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко рассказал, что при назначении на должность он разговаривал с Владимиром Зеленский о KPI – ключевых показателях эффективности, которые необходимо продемонстрировать.

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По словам Ткаченко, пока он справляется с этим на 80%.

Вы знаете, я взял в привычку уже много лет не комментировать слухи, потому комментариев не будет. Никаких серьезных разговоров по этому поводу ни руководство фракции, ни парламента, ни Офиса (Офиса Президента – 24 канал), ни Кабмина не ведет,
– подчеркнул министр.

Ткаченко отметил, что они с Зеленским определили ключевые направления деятельности:

  • Большая Реставрация;
  • проект "Путешествуй по Украине";
  • экосистема креативных индустрий;
  • диджитализация;
  • информационная безопасность.

Что рассказали в "Слуге народа"

  • Представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура анонсировал кадровые изменения в украинском правительстве. По словам политика, они запланированы уже на сентябрь.
  • По словам Качуры, у народных избранников есть замечания к 3 должностным лицам: министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюськи и министру культуры и информполитики Александру Ткаченко. Работу их ведомств планируют усилить.
Автор: Мар'яна Бекало