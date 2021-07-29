Серьезных разговоров никто не ведет, – Ткаченко отрицает возможную отставку осенью
Источник:"Новое время"
Александр Ткаченко назвал информацию о своей возможной отставке осенью только "слухами". Их политик, по привычке, не комментирует.
Министр культуры и информационной политики Ткаченко рассказал, что при назначении на должность он разговаривал с Владимиром Зеленский о KPI – ключевых показателях эффективности, которые необходимо продемонстрировать.
Актуально В Минкульте объяснили, почему российский ритейлер Wildberries попал под санкции
По словам Ткаченко, пока он справляется с этим на 80%.
Вы знаете, я взял в привычку уже много лет не комментировать слухи, потому комментариев не будет. Никаких серьезных разговоров по этому поводу ни руководство фракции, ни парламента, ни Офиса (Офиса Президента – 24 канал), ни Кабмина не ведет,
– подчеркнул министр.
Ткаченко отметил, что они с Зеленским определили ключевые направления деятельности:
- Большая Реставрация;
- проект "Путешествуй по Украине";
- экосистема креативных индустрий;
- диджитализация;
- информационная безопасность.
Что рассказали в "Слуге народа"
- Представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура анонсировал кадровые изменения в украинском правительстве. По словам политика, они запланированы уже на сентябрь.
- По словам Качуры, у народных избранников есть замечания к 3 должностным лицам: министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюськи и министру культуры и информполитики Александру Ткаченко. Работу их ведомств планируют усилить.