Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Говорилось об отсрочке с обращением самих телеканалов, по поводу того, что во время пандемии вкладывать деньги в производство украиноязычного продукта стало меньше возможностей.

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С финансовой стороны, по словам Александра Ткаченко, государство помогало телеканалам лишь незначительными деньгами для съемок сериалов.

"Поэтому мы должны сначала позаботиться о создании условий для того, чтобы такой украиноязычный продукт мог производиться. Показать на самом деле, что государство действительно предоставляет дополнительный ресурс для съемок украиноязычного продукта, а не вмешиваться в экономику каналов", – сказал Ткаченко.

Тренд на съемки на русском языке

Министр культуры Украины обратил внимание на то, что многие из каналов производят сериалы на русском языке, продают их в Россию, получают за это деньги и финансируют свои другие продукты в Украине.

Для того, чтобы сломать этот тренд, очевидно, что нужна более системная помощь для съемок именно украиноязычного сериального и кинопродукта,

– сказал Александр Ткаченко.

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