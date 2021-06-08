Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Говорилось об отсрочке с обращением самих телеканалов, по поводу того, что во время пандемии вкладывать деньги в производство украиноязычного продукта стало меньше возможностей.
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С финансовой стороны, по словам Александра Ткаченко, государство помогало телеканалам лишь незначительными деньгами для съемок сериалов.
"Поэтому мы должны сначала позаботиться о создании условий для того, чтобы такой украиноязычный продукт мог производиться. Показать на самом деле, что государство действительно предоставляет дополнительный ресурс для съемок украиноязычного продукта, а не вмешиваться в экономику каналов", – сказал Ткаченко.
Тренд на съемки на русском языке
Министр культуры Украины обратил внимание на то, что многие из каналов производят сериалы на русском языке, продают их в Россию, получают за это деньги и финансируют свои другие продукты в Украине.
Для того, чтобы сломать этот тренд, очевидно, что нужна более системная помощь для съемок именно украиноязычного сериального и кинопродукта,
– сказал Александр Ткаченко.
Законопроект о дубляже на украинском языке: кратко
- 24 мая народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предлагает отсрочить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются обязательного показа фильмов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке.
- Соответствующий проект закона предусматривает, что эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено.
- 1 июня в парламенте не хватило голосов для того, чтобы включить законопроект в повестку дня сессии.