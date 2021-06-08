Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Мовилося про відтермінування з огляду на звернення самих телеканалів, з приводу того, що під час пандемії вкладати гроші у виробництво україномовного продукту стало менше можливостей.

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З фінансового боку, за словами Олександра Ткаченка, держава допомагала телеканалам лише незначними грошима для зйомок серіалів.

"Тому ми маємо спочатку подбати про створення умов для того, щоб такий україномовний продукт міг вироблятися. Показати насправді, що держава дійсно надає додатковий ресурс для зйомок україномовного продукту, а не втручатися в економіку каналів", – сказав Ткаченко.

Тренд на зйомки російською мовою

Міністр культури України звернув увагу на те, що багато з каналів виробляють серіали російською мовою, продають їх в Росію, отримують за це гроші і фінансують свої інші продукти в Україні.

Для того, щоб зламати цей тренд, очевидно, що потрібна більш системна допомога для зйомок саме україномовного серіального і кінопродукту,

– сказав Олександр Ткаченко.

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