В ТКГ отреагировали на потери на Донбассе: обострение планируют обсудить

Украинская делегация в ТКГ 6 июля начнет заседание с обсуждения ситуации на Донбассе. Ведь за 2 дня на фронте погибли 2 наших защитников, а еще 3 – пострадали.

Украина направила ноту в ОБСЕ

В последние дни участились случаи грубых нарушений пророссийскими боевиками режима прекращения огня. В частности, использование запрещенного минскими договоренностями оружия.

Важно На Донбассе в результате обстрела погиб военный, еще несколько – ранены

Кроме того, что оккупанты обстреливали наших военных, они еще и открывали огонь по гражданской инфраструктуре Авдеевки.

Соответствующие ноты протеста направили в ОБСЕ. Украинская делегация в ТКГ начнет свое заседание 6 июля с этой темы. Используем свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня,

– подчеркнула украинская делегация.

Кроме того, вопрос грубых нарушений режима тишины обсудят во время консультаций в рамках нормандского формата.

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