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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

То, что происходит последние два дня вызывает большое недоверие, – эксперт

Pro новости 79 Читати новину українською

Об "убийстве" Аркадия Бабченко, которое оказалось спеоперацией и результаты переговоров в Минске – в программе "Pro новости" рассказали главный редактор Insider Татьяна Николаенко и представитель Украины в гуманитарной подгруппе минских переговоров Ирина Геращенко.

Татьяна Николаенко: У меня очень много вопросов относительно того, что происходит эти 2 дня. Вызывают они большое недоверие. Как минимум потому, что сегодня полдня мы слушали о том, что человек, связанный с поставкой оружия и тот, кто задержан – это два разных человека. То, что мы знаем о господине Германе – это один человек. Настораживает то, что заказчик, который принимал участие в этих договоренностях куда-то дополнительно исчез. Герман – организатор, еще есть исполнитель АТОшник, который является свидетелем по делу. Он сам пришел в СБУ и сообщил эту информацию. Эта история очень гнетущее повлияла на людей. Не знаю, как отреагировали близкие друзья Бабченко, которые круглые сутки знали, что их друг мертв.

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Ирина Геращенко: Украинская сторона предложила трехсторонней контактной группе принять совместное заявление и осудить убийство украинских детей, требовать со всех сторон прекратить огонь, особенно, когда начинаются школьные каникулы, а также разблокировать процесс освобождения заложников и осудить участие РФ в сбитии малайзийского "Боинга". Ведь на днях вышла официальная информация от Международной следственной группы о причастности России к страшной трагедии. Конечно, представители России отказались от всех этих трех пунктов, которые только подтвердили привлечение РФ к войне на Донбассе. Украинская сторона заявила о нашем демарше в отношении такого поведения России и ее "марионеток". Уверяю, что украинская власть ни о каких прямых переговорах с "марионетками" Кремля говорить не будет, это невозможно.

Во время вчерашней встречи в Минске еще раз и в гуманитраний подгруппе, и в трехстороннем контактной группе мы обратились к представителям российской стороны, в частности и Борису Грызлову, который представляет Россию в трехсторонней контактной группе, с прямым вопросом: "Собирается ли Российская Федерация как-то заботиться о судьбе тех 23 россиян, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности и суверенитета нашего государства? " Украина готова передать их Москве в обмен на освобождение украинских политзаключенных. И речь также идет об Олеге Сенцове и Александре Кольченко. Мы не просто обеспокоены голодовкой украинцев, мы считаем, что это вопиющая тема, о которой должен сегодня говорить весь мир. Позиция российской Федерации очень странная. Они сказали, мол, да, это граждане России, но они проживали в так называемых "республиках" и поэтому они включаются в списки ОРДЛО. Очевидно, что все это свидетельствует только об одном – Россия сначала посылает своих граждан воевать на Донбасс, а потом совсем не занимается их судьбами.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия "Убийство" Аркадия Бабченко Ирина Геращенко Минские договоренности журналисты СМИ Pro новости
Источник: 24 Канал
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