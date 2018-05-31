19:33
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
30°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Програми Pro новини
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Те, що відбувається останні два дні викликає велику недовіру, – експерт

Pro новини 77 Читать новость на русском

Про "вбиство" Аркадія Бабченка, яке виявилося спеоперацією та результати переговорів у Мінську – у програмі "Pro новини" розповіли головна редакторка Insider Тетяна Ніколаєнко та представниця України в гуманітарній підгрупі мінських переговорів Ірина Геращенко.

Тетяна Ніколаєнко: У мене дуже багато запитань щодо того, що саме відбувається ці 2 дні. Викликають вони велику недовіру. Як мінімум тому, що сьогодні півдня ми слухали про те, що людина, яка пов’язана з постачанням зброї і тим, хто затриманий – це дві різні людини. Те, що ми знаємо про пана Германа – це одна людина. Насторожує те, що замовник, який брав участь у цих домовленостях кудись додатково зник. Герман – організатор, ще є виконавець АТОшник, який є свідком у справі. Він сам прийшов до СБУ і повідомив цю інформацію. Ця історія дуже гнітюче вплинула на людей. Не знаю, як зреагували близькі друзі Бабченка, які цілу добу знали те, що їхній друг мертвий.

Читайте також: Спецоперація СБУ щодо "вбивства" Бабченка виконана дуже добре, – політичний експерт

Ірина Геращенко: Українська сторона запропонувала тристоронній контактній групі прийняти спільну заяву та засудити вбивство українських дітей, вимагати зі всіх сторін припинити вогонь, особливо, коли починаються шкільні канікули, а також розблокувати процес звільнення заручників та засудити участь РФ до збиття малайзійського "Боїнга". Адже днями вийшла офіційна інформація від Міжнародної слідчої групи щодо причетності Росії до страшної трагедії. Звичайно, представники Росії відмовилися від усіх цих трьох пунктів, тільки підтвердили залучення РФ до війни на Донбасі. Українська сторона заявила про наш демарш відносно такої поведінки Росії і її "маріонеток". Запевняю, що українська влада про ніякі прямі переговори з "маріонетками" Кремля говорити не буде, це не можливо.

Під час вчорашньої зустрічі у Мінську ще раз і в гуманітраній підгрупі, і в тристоронній контактній групі ми звернулися до представників російської сторони, зокрема і до Бориса Гризлова, який репрезентує Росію в тристоронній контактній групі, з прямим запитанням: "Чи збирається Російська Федерація якось опікуватись долею тих 23 росіян, які засуджені в Україні за злочини проти територіальної цілісності та суверенітету нашої держави?" Україна готова передати їх Москві в обмін на звільнення українських політв'язнів. І мова також йде про Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Ми не просто занепокоєні голодуванням українців, ми вважаємо, що це кричуща тема, про яку має сьогодні говорити весь світ. Позиція російської Федерації дуже дивна. Вони сказали, мовляв, так, це громадяни Росії, але ж вони проживали у так званих "республіках" і тому вони включаються у списки ОРДЛО. Очевидно, що все це свідчить тільки про одне – Росія спочатку посилає своїх громадян воювати на Донбас, а потім зовсім не переймається їх долями. 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Pro новини Україна – Росія "Вбивство" Аркадія Бабченка ЗМІ журналісти Мінські домовленості Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україні загрожує нова економічна криза: по кому
сьогодні, 19:15 Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти
Яніна Ткачук 396
Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
сьогодні, 18:01 Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
Катерина Петренко 586
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2244
Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
сьогодні, 17:01 Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
Леонид Канфер 1032
Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на
сьогодні, 16:30 Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на "воскресіння" Бабченка
1112
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук