Те, що відбувається останні два дні викликає велику недовіру, – експерт

Про "вбиство" Аркадія Бабченка, яке виявилося спеоперацією та результати переговорів у Мінську – у програмі "Pro новини" розповіли головна редакторка Insider Тетяна Ніколаєнко та представниця України в гуманітарній підгрупі мінських переговорів Ірина Геращенко.

Тетяна Ніколаєнко: У мене дуже багато запитань щодо того, що саме відбувається ці 2 дні. Викликають вони велику недовіру. Як мінімум тому, що сьогодні півдня ми слухали про те, що людина, яка пов’язана з постачанням зброї і тим, хто затриманий – це дві різні людини. Те, що ми знаємо про пана Германа – це одна людина. Насторожує те, що замовник, який брав участь у цих домовленостях кудись додатково зник. Герман – організатор, ще є виконавець АТОшник, який є свідком у справі. Він сам прийшов до СБУ і повідомив цю інформацію. Ця історія дуже гнітюче вплинула на людей. Не знаю, як зреагували близькі друзі Бабченка, які цілу добу знали те, що їхній друг мертвий.

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Ірина Геращенко: Українська сторона запропонувала тристоронній контактній групі прийняти спільну заяву та засудити вбивство українських дітей, вимагати зі всіх сторін припинити вогонь, особливо, коли починаються шкільні канікули, а також розблокувати процес звільнення заручників та засудити участь РФ до збиття малайзійського "Боїнга". Адже днями вийшла офіційна інформація від Міжнародної слідчої групи щодо причетності Росії до страшної трагедії. Звичайно, представники Росії відмовилися від усіх цих трьох пунктів, тільки підтвердили залучення РФ до війни на Донбасі. Українська сторона заявила про наш демарш відносно такої поведінки Росії і її "маріонеток". Запевняю, що українська влада про ніякі прямі переговори з "маріонетками" Кремля говорити не буде, це не можливо.

Під час вчорашньої зустрічі у Мінську ще раз і в гуманітраній підгрупі, і в тристоронній контактній групі ми звернулися до представників російської сторони, зокрема і до Бориса Гризлова, який репрезентує Росію в тристоронній контактній групі, з прямим запитанням: "Чи збирається Російська Федерація якось опікуватись долею тих 23 росіян, які засуджені в Україні за злочини проти територіальної цілісності та суверенітету нашої держави?" Україна готова передати їх Москві в обмін на звільнення українських політв'язнів. І мова також йде про Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Ми не просто занепокоєні голодуванням українців, ми вважаємо, що це кричуща тема, про яку має сьогодні говорити весь світ. Позиція російської Федерації дуже дивна. Вони сказали, мовляв, так, це громадяни Росії, але ж вони проживали у так званих "республіках" і тому вони включаються у списки ОРДЛО. Очевидно, що все це свідчить тільки про одне – Росія спочатку посилає своїх громадян воювати на Донбас, а потім зовсім не переймається їх долями.