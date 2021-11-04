Точку невозврата прошли, – Таран отчитался о работе в Минобороны

Уже бывший министр обороны Андрей Таран отчитался о своей работе. Он говорит, что изменения, которые произошли за последние полтора года, обеспечили безвозвратность евроатлантического курса.

Чиновник акцентировал на формировании нового руководства в ВСУ. Во главе войска стали генералы и офицеры без советского прошлого и со значительным опытом.

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Отказ от реформ – невозможен

По словам Тарана, это личности, с которыми ВСУ ежедневно будет приобретать все большую взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО. Он добавил, что будущее принадлежит тем офицерам, которые имеют тип военного мышления, основанного на евроатлантических стандартах.

Точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен,

– подчеркнул Таран.

Украина должна сотрудничать с НАТО, поскольку мы стоим на первой линии борьбы с Россией.

Экс-министр упомянул о реформе военного образования. С сентября 2021 года военные учебные заведения начали подготовку слушателей по новым образовательным программам с использованием обновленной базы на основе методических подходов НАТО. Также Таран обратил внимание на разработанную стратегию военной безопасности, Стратегический оборонный бюллетень, План обороны государства, подписание военных документов из США.

Поэтому в заключение бывший глава Минобороны поблагодарил Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и всех военнослужащих.

"Впереди нас ждут только победы, новые горизонты и величественные достижения", – резюмировал чиновник.

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