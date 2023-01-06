Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он приветствовал решение США, Франции и Германии.
Внимание После войны русской армии не будет у наших границ, – интервью с Михаилом Подоляком
По его словам, дополнительные системы Patriot помогут "закрыть небо" над Украиной. В то же время, бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.
Советник подчеркнул, что Украина также ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.
Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги,
– добавил Подоляк.
Что этому предшествовало
- Президент Франции Эммануэль Макрон 4 января пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Президент Владимир Зеленский подтвердил помощь от Франции и поблагодарил Макрона.
- После этого стало известно, что Украина уже скоро получит американские броневики Bradley. Это подтвердил сам президент США Джо Байден. Байден подчеркнул, что этот вопрос – на столе.