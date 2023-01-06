Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он приветствовал решение США, Франции и Германии.

Внимание После войны русской армии не будет у наших границ, – интервью с Михаилом Подоляком

По его словам, дополнительные системы Patriot помогут "закрыть небо" над Украиной. В то же время, бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник подчеркнул, что Украина также ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги,

– добавил Подоляк.

Напомним, что дальность полета ракет ATACMS составляет 300 км. К слову, Украина уже в начале 2023 года может получить необходимое ему оружие для победы.

Что этому предшествовало