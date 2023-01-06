Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він привітав рішення США, Франції та Німеччини.

Увага Після війни російської армії не буде біля наших кордонів, – інтерв'ю з Михайлом Подоляком

За його словами, додаткові системи Patriot допоможуть "закрити небо" над Україною. Водночас броньована техніка Bradley, Marder, AMX, яку скоро можуть отримати українські війська, посилить наступальні можливості.

Радник наголосив, що Україна також очікує від партнерів рішення про надання танків Leopard та далекобійних ракет.

Крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS й аналоги,

– додав Подоляк.

Нагадаємо, що дальність польоту ракет ATACMS складає 300 кілометрів. До слова, Україна вже на початку 2023 року може отримати необхідну їй зброю для перемоги.

Що цьому передувало