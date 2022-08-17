Точно не "вторая армия мира", - Резников назвал количество боеспособных БТГр, накопленных россией

У нашего врага до сих пор есть достаточно много ресурсов на военных складах. Однако после всех потерь от 24 февраля в россии уж точно не "вторая армия мира".

Об этом 16 августа сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он акцентировал внимание на том, что россиянам уже приходится использовать старую технику.

По данным министра, наш враг сейчас накопил около 115 боеспособных батальонно-тактических групп. Однако только 105 из них реально применяют для восстановления своей боеспособности.

Суммарно это наверняка в военном исчислении до 135 000 человек. Но нужно еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в "ОРДЛО", и росгвардия, и кого там только нет. Плюс в том числе профессиональные военные,

– сказал Резников.