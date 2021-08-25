Точно не заработает в сентябре и октябре, – Омельченко о запуске "Северного потока-2"

Вероятная дата завершения строительства "Северного потока-2" – 12 сентября. Однако это не значит, что он тогда заработает.

Об этом в эфире 24 канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что российский газопровод 100% не начнет работать в сентябре, даже если и завершится техническая прокладка труб.

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Как пояснил Омельченко, это обусловлено тем, что сначала необходимо сдать в эксплуатацию газопровод. Это может занять и 3 месяца, и годы.

Трудно сказать, когда он реально заработает. Но это точно не будет в сентябре. Я думаю в октябре тоже не будет,

– добавил он.

Для того, чтобы российский газопровод заработал, необходимо утвердить ряд технических и бюрократических процедур, в частности:

получить утверждение в приемных комиссиях;

газопроводу необходимы сертификаты;

"Северный поток-2" должен быть застрахован;

он должен соответствовать "третьему экономическому пакету".

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