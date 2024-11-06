Переменная облачность и местами туман: прогноз погоды в Украине на 7 ноября

В четверг, 7 ноября, ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. В то же время местами возможен туман.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако погода будет сухой и прохладной. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода по Украине

По всей территории Украины синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Зато в западных областях ночью и утром местами туман.

Кроме этого, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1 градуса мороза. В западных областях 0...-5 градусов мороза, а днем +6...+11 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны до +14 градусов, а в Карпатах ночью -2...-7 градусов мороза, днем +4...+9 градусов тепла.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4 градусов до -1 градуса, днем +6...+11 градусов. Зато в Киеве ночью будет +2...+4 градуса тепла, днем +8...+10 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +7...+11;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +8...+10;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +10...+12;

Одесса +11...+13;

Николаев +12...+14;

Херсон +11...+13;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +7...+9;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +10...+12;

Запорожье +10...+12;

Донецк +8...+10;

Луганск +8...+10;

Харьков +7...+9.



Прогноз погоды на 7 ноября / Укргидрометцентр