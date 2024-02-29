До +17 в первый день весны: в каких областях будет теплее всего 1 марта

29 февраля 2024, 14:42
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Источник:

Укргидрометцентр

Долгожданная весна в первые дни принесет тепло, но в дальнейшем возможно похолодание и морозы. Впрочем, 1 марта можно насладиться солнышком.

Теплее всего будет на Западе Украины – там столбики термометров достигнут +14 градусов. Чуть меньше будет в центральных и южных областях, самая низкая температура будет на Востоке – до +8 градусов. Рекордно тепло в Симферополе (до +15) и в Ужгороде (до +17). Синоптики прогнозируют, что температура в начале марта будет выше нормы.

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Прогноз погоды по Украине на 1 марта

Синоптики ожидают переменную облачность и без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами будет туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью составит от +3 градусов до -2, в восточных областях будет -1...-6 градусов. Днем ожидаем +6...+11 градусов тепла. В западных областях и в Крыму ночью 0...+5 градусов, а вот днем – целых +12...+17 градусов (в Карпатах +4...+9 градусов).

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность и без осадков, ночью и утром местами по области туманы. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от +3 до -2 градусов, днем будет +6...+11, в Киеве ночью 0...+2, днем около +10 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +9...+11
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +12...+14
  • Тернополь +11...+13
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +9...+11
  • Винница +10...+12
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +12...+14
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +13...+15
  • Кропивницкий +9...+11
  • Черкассы +9...+11
  • Чернигов +8...+10
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +7...+9
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +6...+8


Прогноз погоды в Украине на 1 марта / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова