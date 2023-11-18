Желтый уровень, морозы днем, местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 19 ноября

Снег с Запада Украины перейдет на Восток и Юг, в этих регионах объявлен желтый уровень опасности. На юге Одесской области и в Крыму ночью синоптики прогнозируют значительный дождь.

В воскресенье, 19 ноября, на Западе и Севере облачная погода с прояснениями, а вот на Востоке и Юге ожидается дождь с мокрым снегом. Постепенно приближаются холода: небольшой мороз будут фиксировать и днем, не только ночью. Но в целом погода позволит погулять.

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Какая будет погода в Украине 19 ноября

Будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части умеренный дождь, на юге Одесской области и в Крыму сильный дождь, днем в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков, только в Карпатах и на Прикарпатье ночью небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15 – 20 метров в секунду, в Одесской области ночью и утром местами 25 – 27 метров в секунду.

Температура в течение суток в южной части +1...+6 градусов, в Крыму +5...+10 градусов, на остальной территории ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, на Закарпатье до +5 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, по Киеву ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине

19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (вечером 18 ноября, ночью и утром 19 ноября в Одесской области местами 25 метров в секунду).

Также ночью 19 ноября на юге Одесской области и в Крыму пройдет дождь.

Поэтому синоптики объявили І уровень опасности – желтый.



Желтый уровень опасности в Украине на 19 ноября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +3...+5

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +1...+3

Тернополь +1...+3

Черновцы +1...+3

Хмельницкий +1...+3

Луцк +1...+3

Ровно +1...+3

Житомир 0...+2

Винница 0...+2

Одесса +3...+5

Николаев +3...+5

Херсон +3...+5

Симферополь +7...+9

Кропивницкий +1...+3

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Суммы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр +1...+3

Запорожье +4...+6

Донецк +3...+5

Луганск +1...+3

Харьков +1...+3



Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / Укргидрометцентр