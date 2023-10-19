Дожди, порывы ветра и подъем воды в реках: прогноз погоды в Украине на 20 октября

К середине октября в Украине установилась прохладная погода. Впрочем, средняя температура 20 октября будет около +10…+15 градусов, на Юге теплее. Дожди прогнозируют почти по всей стране, на Закарпатье ожидают подъем воды в реках.

Осень вступает в свои права, пугая нас понижением температуры и мокрой погодой. Но в Украине постепенно начинается отопительный сезон, а минусовые температуры пока фиксируют только ночью. Так что одевайтесь теплее, берите зонтик и любуйтесь желтыми листьями!

Смотрите также Украину накроют дожди: когда ждать осадков и как долго они будут

Какая будет погода в Украине 20 октября

Почти по всей стране пройдут дожди, кроме южной части. На Закарпатье осадки будут значительными.

Ветер юго-западный, в северной части восточный, 7 – 12 метров в секунду. Кроме Запада и Севера, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 метров в секунду.

Температура ночью +5...+10 градусов, на северо-востоке страны +2...+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях теплее, +9...+14 градусов.

Днем в северной части +7...+12 градусов, на юге страны +17...+22 градуса, на остальной территории +13...+18 градусов.

Смотрите также Будут ли в октябре сильные морозы и снег, а где пригреет до +26: интервью с синоптикиней Птухой

Прогноз погоды в Киеве и области

Здесь, как и по всей Украине, будет облачно с дождями. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области будет ночью +5...+10 градусов, а днем будет +7...+12 градусов. В столице ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики предупреждают, что в реках повысится уровень воды. Это касается Закарпатья: там 20 – 21 октября ожидается повышение уровней воды (над фактическими уровнями по состоянию на 8 часов 19 октября) на 0,5 – 1,5 метра, в нижнем течении Боржавы на 1,5 – 2,5 метра.

Рост уровней воды ожидается в пределах русел. Но Укргидрометцентр успокаивает: негативных последствий это повышение не несёт.



Подъем воды в реках в Украине 20 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +16...+18

Львов +17...+19

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +16...+18

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +16...+18

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +9...+11

Винница +16...+18

Одесса +21...+23

Николаев +20...+22

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +15...+17

Чернигов +8...+10

Сумы +8...+10

Полтава +14...+16

Днепр +16...+18

Запорожье +18...+20

Донецк +16...+18

Луганск +13...+15

Харьков +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 20 октября / Укргидрометцентр