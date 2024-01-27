Ночью -6 градусов, гололедица и снеголавинная опасность: прогноз погоды в Украине на 28 января

27 января 2024, 14:56
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Источник:

Укргидрометцентр

Январь в Украине достаточно изменчив. Иногда приходят сильные морозы, а иногда становится очень тепло, как весной. В воскресенье 28 января будет относительно тепло днем, однако ночью следует ожидать морозов до -6 градусов.

Синоптики прогнозируют гололед и снеголавинную опасность. Так что, гуляя воскресным днем, нужно быть осторожным.

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Какая будет погода в Украине 28 января

Переменная облачность, небольшой снег, в большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью -1...-6 градусов, днем от -2 до +3 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь же будет облачно и без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5– 10 метров в секунду.

Температура ночью -1...-6° градусов, днем от -2 до +3, в Киеве ночью -1...-3, днем около нуля.

Предупреждение об опасных явлениях

Есть значительная снеголовичная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!
– призывают в Укргидрометцентре.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 28 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.


Снеголавинная опасность в Украине 28 января / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород +1...+3
  • Львов +1...+3
  • Ивано-Франковск 0...+2
  • Тернополь 0...+2
  • Черновцы 0...+2
  • Хмельницкий -1..+1
  • Луцк 0...+2
  • Ровно -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Винница -1...+1
  • Одесса +1...+3
  • Николаев +1...+3
  • Херсон +2...+4
  • Симферополь +2...+4
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -1...+1
  • Суммы -1...+1
  • Полтава 0...+2
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +2...+4
  • Донецк +1...+3
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -1...+1


Прогноз погоды в Украине на 28 января / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова