Ночью -6 градусов, гололедица и снеголавинная опасность: прогноз погоды в Украине на 28 января

Январь в Украине достаточно изменчив. Иногда приходят сильные морозы, а иногда становится очень тепло, как весной. В воскресенье 28 января будет относительно тепло днем, однако ночью следует ожидать морозов до -6 градусов.

Синоптики прогнозируют гололед и снеголавинную опасность. Так что, гуляя воскресным днем, нужно быть осторожным.

Смотрите также ГСЧС в Днепре освободили лебедя из ловушки – примерз на реке: отважное видео спасения

Какая будет погода в Украине 28 января

Переменная облачность, небольшой снег, в большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью -1...-6 градусов, днем от -2 до +3 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь же будет облачно и без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5– 10 метров в секунду.

Температура ночью -1...-6° градусов, днем от -2 до +3, в Киеве ночью -1...-3, днем около нуля.

Предупреждение об опасных явлениях

Есть значительная снеголовичная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!

– призывают в Укргидрометцентре.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 28 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.



Снеголавинная опасность в Украине 28 января / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +1...+3

Львов +1...+3

Ивано-Франковск 0...+2

Тернополь 0...+2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий -1..+1

Луцк 0...+2

Ровно -1...+1

Житомир -1...+1

Винница -1...+1

Одесса +1...+3

Николаев +1...+3

Херсон +2...+4

Симферополь +2...+4

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Суммы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр 0...+2

Запорожье +2...+4

Донецк +1...+3

Луганск 0...+2

Харьков -1...+1



Прогноз погоды в Украине на 28 января / Укргидрометцентр