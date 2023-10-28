Тепло, дожди, опасность из-за порывов ветра: прогноз погоды в Украине на 28 октября
Источник:Укргидрометцентр
На 28 октября синоптики прогнозируют дожди, однако значительными они будут только ночью на Севере Украины. Средняя температура будет +12 градусов, на Юге теплее: там средняя температура ожидается в пределах +20 градусов, а максимальная – +23 градуса.
Приближаются последние выходные второго месяца осени. Суббота будет достаточно теплой, поэтому ловите солнечные лучи в желтых листьях, проводите время с родными и наслаждайтесь уик-эндом сполна.
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Какая будет погода в Украине 28 октября
Облачно с прояснениями, в большинстве областей умеренные, ночью в северной части местами значительные дожди, в южной части, днем и в западных и центральных областях без существенных осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 17 – 22 метра в секунду, ночью и утром в западных областях местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30 метров в секунду.
Температура в южной части ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса; в западных и северных областях ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов; на остальной территории ночью +9...+14 градусов, днем +13...+18 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Ночью местами по области сильный дождь, днем умеренный.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 17 – 22 метра в секунду, желтый уровень опасности.
Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов; в Киеве ночью +10...+12 градусов, днем +12...+14 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явленияхОбратите внимание! Из-за порывов ветра и ночных дождей по всей Украине объявили желтый уровень опасности.
28 октября в Украине порывы ветра 17 – 22 метра в секунду, ночью и утром в западных областях местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30 метров в секунду. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях дождь (I уровень опасности, желтый).
Желтый уровень опасности в Украине 28 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +8...+10
- Ровно +10...+12
- Житомир +11...+13
- Винница +14...+16
- Одесса +21...+23
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +12...+14
- Сумы +12...+14
- Полтава +14...+16
- Днепр +18...+20
- Запорожье +20...+22
- Донецк +18...+20
- Луганск +17...+19
- Харьков +16...+18