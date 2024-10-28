До +17 и туман: прогноз погоды в Украине на 29 октября

Погода в Украине 29 октября будет теплой. В некоторых областях столбики термометров остановятся на отметке +11...+13 градусов, а кое-где достигнут +17 градусов.

В Укргидрометцентре рассказали, чего ждать во вторник, 29 октября. По сообщению синоптиков, в ряде областей объявлен І уровень опасности (желтый) из-за тумана.

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Прогноз погоды в Украине на 29 октября

Ожидаем переменную облачность без осадков, только на крайнем западе страны днем небольшой дождь. В западных, восточных областях и на Приазовье ночью и утром туман.

Ветер северо-западный (в западных областях юго-западный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +2...+7 градусов, в южной части +6...+11; днем +9...+14, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму до +18 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14; в Киеве ночью +4...+6, днем +11...+13 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и на Приазовье туман, видимость 200 – 500 метров. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.



Туман в Украине 29 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +11...+13

Ужгород +15...+17

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +12...+14

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +11...+13

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +11...+13

Винница +12...+14

Одесса +14...+16

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +11...+13

Чернигов +10...+12

Сумы +9...+11

Полтава +11...+13

Днепр +12...+14

Запорожье +13...+15

Донецк +11...+13

Луганск +11...+13

Харьков +11...+13



Прогноз погоды в Украине на 29 октября / Укргидрометцентр