Пришла полноправная осень: прогноз погоды в Украине на 8 октября

На воскресенье, 8 октября, синоптики прогнозируют дожди по всей Украине. Также предупреждают об опасных метеорологических явлениях: желтой будет буквально вся страна из-за первого уровня опасности.

Если вы тоже не звали осень, как поется в известной песне, то есть простой способ избежать холода. Теплее одевайтесь, обязательно носите одежду слоями, при необходимости возьмите термос с горячим напитком или зайдите в кафе.

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Какая будет погода в Украине 1 октября

Облачно, будет идти дождь. Днем в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях они могут быть значительными, на Севере небольшими. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +9...+14 градусов (в северных областях +7...+12 градусов). На Юге традиционно теплее – ночью +11…+16 градусов, днем +16…+21 градус, а вот на высокогорье Карпат ночью и днем холоднее всего – +2…+7 градусов.

Погода в столице и области

В столичном регионе температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов. В Киеве ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.

Предупреждение об опасности

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 8 октября ожидают порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен первый уровень опасности – желтый.

Желтый уровень опасности в Украине 8 октября / Укргидрометцентр

Впрочем, все еще сохраняется значительная пожароопасность. Долго не было дождей, поэтому земля сухая, трава и сухостой легко могут вспыхнуть.

Пожарная опасность в Украине 8 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +12...+14

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +9...+11

Винница +11...+13

Одесса +20...+22

Николаев +15...+17

Херсон +18...+20

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +10...+12

Сумы +8...+10

Полтава +7...+9

Днепр +11...+13

Запорожье +17...+19

Донецк +12...+14

Луганск +10...+12

Харьков +11...+13

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / Укргидрометцентр