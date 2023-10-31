Удивительно тепло и немного мокро: прогноз погоды в Украине на 1 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Теплая осень продолжается. 1 ноября средняя температура будет +14 градусов на Севере и Западе, +16 градусов в Центре и невероятные +20 градусов на Востоке Украины.
Ноябрь встретит украинцев теплом и дождем. И хотя 1 ноября – это рабочий день, найдите время пройтись по улицам. Красно-желтые листья еще держатся на деревьях, поэтому можно сделать красивые фото.
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Какая будет погода в Украине 1 ноября
Будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, днем в Украине синоптики прогнозируют дождь.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +7...+12 градусов, на юге страны до +15 градусов, днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16 градусов, а на остальной территории все +15...+20 градусов .
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ожидаем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +7...+12 градусов, днем +11...+16 градусов. В Киеве ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +13...+15
- Ужгород +12...+14
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +12...+14
- Винница +13...+15
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +18...+20
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +13...+15
- Сумы +14...+16
- Полтава +15...+17
- Днепр +17...+19
- Запорожье +18...+20
- Донецк +18...+20
- Луганск +17...+19
- Харьков +17...+19