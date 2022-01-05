Токаев допустил досрочные парламентские выборы в Казахстане
5 января 2022 , 14:14Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Baza"
Протесты в Казахстане усиливаются. На фоне масштабных митингов и столкновений президент страны Касым-Жомар Токаев допустил роспуск действующего парламента.
По словам Касыма-Жомарта Токаева, он обсудит вопрос проведения новых парламентских выборов. В таком случае действующий парламент распустят.
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Однако президент страны не уточнил, когда именно и с кем он обсудит возможность роспуска парламента Казахстана.
Что сейчас происходит в Казахстане
По данным организации Netblock, почти вся страна отключена от интернета – уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.
В Казахстане отключили интернет / Фото Netblock
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