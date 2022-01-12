Токаев назначил министром Умарова – в России его называют "русофобом"

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев назначил новое правительство. Среди 16 министров – только 7 новых.

Однако среди них оказалась неожиданность, в частности для России. Министром информации и общественного развития стал Аскар Умаров, которого неоднократно в росСМИ отмечали как русофоба.

Интересная история Военные в Казахстане незаконно использовали шлемы миротворцев ООН

В новом правительстве Токаева появился "русофобский" министр

Касим-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новых членов правительства 11 января. Если просмотреть список внимательно, там можно увидеть только 7 новых имен из 16.

Среди таких "новичков" – министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Это назначение удивило Кремль, ведь господин Умаров неоднократно высказывался против России и россиян.

Журналисты-пропагандисты из России обвиняют Умарова в том, что он:

Критиковал празднование "непонятного 9 мая" (в России этот день назначен концом "Великой Отечественной войны").

Сотрудничал с общественным активистом, организовывавшим "языковые патрули" против русского языка в Казахстане.

И вообще – ведущий идеолог русофобии в Казахстане, как пишет pravda.ru.

Вот цитата, которая якобы принадлежит новому министру:

Когда все будут упиваться водкой и праздновать непонятный "День Победы", вы почтите молитвой несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

Одна из титульных пропагандисток Владимира Путина (глава рупоров Кремля RT, Sputnik и "Россия сегодня") Маргарита Симоньян уже высказалась по этому поводу у себя в телеграме. Мол, вот человек в Казахстане стал министром, который говорил, что "Россия не должна мешать казахским националистам".

О следе России в Казахстане: смотрите видео

после массовых беспорядков президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности главы Совбеза своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов. Однако и пригласил в свою страну иностранные войска – из ОДКБ, в том числе и России.