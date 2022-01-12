А проте серед них виявилася несподіванка, зокрема для Росії. Міністром інформації та суспільного розвитку став Аскар Умаров, якого неодноразово у росЗМІ відзначали як "русофоба".

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В новому уряді Токаєва зявився "русофобський" міністр

Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення нових членів уряду 11 січня. Якщо переглянути список уважно, можна побачити там тільки 7 нових імен із 16.

Серед таких "новачків" – міністр інформації й суспільного розвитку Аскар Умаров. Це призначення найбільше здивувало Кремль, адже пан Умаров неодноразово висловлювався проти Росії та росіян.

Журналісти-пропагандисти з Росії звинувачують Умарова у тому, що він:

Критикував святкування "незрозумілого 9 травня" (у Росії цей день призначили кінцем "Великой Отечественной войны").

Співпрацював з громадським активістом, який організовував "мовні патрулі" проти російської мови у Казахстані.

І взагалі – є провідним ідеологом русофобії у Казахстані, як пише pravda.ru.

Ось цитата, яка начебто належить новому міністру:

Коли всі будуть впиватися водкою і святкувати незрозумілий "День Перемоги", ви вшануйте молитвою нещасних дідів, які не повернулися з чужої війни. Кого перемогли, що перемогли?

Одна із титульних пропагандисток Володимира Путіна (керівниця рупорів Кремля RT, Sputnik та "Россия сегодня") Маргарита Симоньян вже висловилася з цього приводу у себе в телеграмі. Мовляв, от людина у Казахстані стала міністром, яка говорила, що "Росія не повинна заважати казахським націоналістам".

Нагадаємо: після масових заворушень президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. А проте й запросив до своєї країни іноземні війська – з ОДКБ, зокрема й Росії.

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