"Проконсультировался": Токаев поговорил о протестах с Лукашенко

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Говорили о ситуации в стране.

Кроме того, Лукашенко обсудил казахские протесты и с президентом России Владимиром Путиным.

Важно Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Отметили, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран Организации Договора о коллективной безопасности. В нее входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Что происходит в Казахстане

Казахи 3 января вышли на протест из-за роста цен на газ. Власть согласилась снизить тарифы.

Впоследствии митингующие заявили, что требуют отставки правительства и выдвинули ряд других требований. После этого протесты вспыхнули с новой силой в разных городах.

Жительница Алматы рассказала журналистам 24 канала, что население страны поделились на 2 типа: те, которые хотят мирного протеста, и провокаторы, которые все разрушают и поджигают.

Сейчас известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. Кроме того, убили протестующего. Также есть жертвы и среди силовиков.

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.