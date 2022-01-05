"Проконсультировался": Токаев поговорил о протестах с Лукашенко
5 января 2022 , 19:15Читати новину українською
Источник:Белта
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Говорили о ситуации в стране.
Кроме того, Лукашенко обсудил казахские протесты и с президентом России Владимиром Путиным.
Важно Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Отметили, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран Организации Договора о коллективной безопасности. В нее входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.Обратите внимание! Более года назад масштабные протесты бушевали и в Беларуси. Они вспыхнули 9 августа 2020 года после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко. Тогда задерживали тысячи людей.
Что происходит в Казахстане
- Казахи 3 января вышли на протест из-за роста цен на газ. Власть согласилась снизить тарифы.
- Впоследствии митингующие заявили, что требуют отставки правительства и выдвинули ряд других требований. После этого протесты вспыхнули с новой силой в разных городах.
- Жительница Алматы рассказала журналистам 24 канала, что население страны поделились на 2 типа: те, которые хотят мирного протеста, и провокаторы, которые все разрушают и поджигают.
- Сейчас известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. Кроме того, убили протестующего. Также есть жертвы и среди силовиков.
- На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.